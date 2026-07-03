الثروات الطبيعية في كوردستان تكشف تفاصيل البروتوكول المؤقّت مع تركيا لتصدير النفط

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أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة 3 تموز 2026، عن تفاصيل المباحثات الفنية والقانونية المعمقة التي أجراها الوفد العراقي المشترك في أنقرة.

مؤكدة التوصل إلى اتفاق لتوقيع بروتوكول تنفيذي مؤقت لمدة عام واحد يضمن استمرار تدفقات النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي.

وقالت المدير العام للشؤون الاقتصادية والعقود بالوزارة، غزال هوستاني، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن الوفد الكوردستاني شارك بفاعلية ضمن الوفد الاتحادي الرفيع في جولة مفاوضات استمرت يومين بأنقرة، وشملت سلسلة اجتماعات مالية وقانونية وفنية مع كبار مسؤولي وزارة الطاقة التركية.

وأوضحت هوستاني أن البروتوكول المؤقت (لمدة عام واحد) يستهدف تلافي التوقف في إمدادات الطاقة وتأمين تسويق نفط العراق الاتحادي والإقليم من ميناء جيهان، نظراً لأن الاتفاقية الاستراتيجية طويلة الأمد المبرمة بين بغداد وأنقرة ستنتهي صلاحيتها الرسمية في 26 تموز الجاري.

وأضافت أن هذه المهلة الزمنية ستمنح الوفود الفنية من بغداد وأربيل وأنقرة الفرصة الكافية لصياغة وإعداد معاهدة جديدة بعيدة المدى تلبي المصالح المشتركة.

وفي مؤشر فني بارز، كشفت المسؤول النفطي أن معدلات الضخ الحالية عبر خط أنابيب إقليم كوردستان - تركيا تتجاوز 200 ألف برميل يومياً من نفط العراق الاتحادي باتجاه ميناء جيهان.

من جهتها، ذكرت وزارة الثروات الطبيعية في بيان رسمي، أن الوفد المشترك الذي ضم ممثلي الخارجية والنفط الاتحادية ومنسقي الإقليم بإشراف غزال هوستاني (المدير العام للعقود) و بهروز عزو (المدير العام للشؤون الفنية)، بحث بدقة آليات حماية الأمن النفطي المشترك بعد انقضاء العقد الحالي.

مؤكدة أن الطرفين وافقا على صياغة بروتوكول انتقالي يمهد للانتقال السلس نحو إطار تعاقدي جديد ومستدام.