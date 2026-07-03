رئيس إقليم كوردستان: الدعم الشعبي نقل إيران إلى حقبة سياسية جديدة

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أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استندت إلى الدعم الشعبي في أعقاب الحرب الأخيرة لتلج مرحلة سياسية جديدة بالكامل.

مشيراً إلى أن هذه الحقبة ستشهد تبدلاً في التوازنات الإقليمية وتمايزاً واضحاً عن المراحل السابقة.

جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها رئيس إقليم كوردستان لوسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة (3 تموز 2026)، على هامش زيارته العاصمة طهران للمشاركة في مراسم وداع المرشد الأعلى السابق لإيران، علي خامنئي، حيث استعرض رؤيته للمشهد السياسي السائد ومستقبل المنطقة.

وقال رئيس الإقليم في حديثه: عندما اندلعت الحرب الأخيرة، كانت هناك أهداف ومخططات أخرى مرسومة للمنطقة؛ إلا أن الالتفاف الجماهيري للشعب الإيراني حول الجمهورية الإسلامية أجهض تلك المساعي، ونعتقد أن طهران انتقلت اليوم إلى مرحلة جديدة تماماً.

وشدد نيجيرفان بارزاني على أن المنعطف السياسي الراهن الذي تمر به إيران يحمل سمات وخصوصية مغايرة، مؤكداً أن ملامح الفترة المقبلة ستكون مختلفة جذرياً عما كانت عليه البلاد في الحقب والسنوات الماضية.