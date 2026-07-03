استقالة مشرف تنظيمات "الجيل الجديد" بأربيل احتجاجاً على الصفقة مع الاتحاد الوطني

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أربيل (كوردستان 24)- توسعت تفاعلات الأزمة الداخلية والانشقاقات المتتالية التي تضرب حراك الجيل الجديد، حيث أعلن مشرف تنظيمات الحراك في محافظة أربيل، أمين كابايز خيلاني، استقالته رسمياً، واصفاً الاتفاق الأخير المبرم مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ "صفقة السجن".

وقال خيلاني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة 3 تموز 2026، إن الاستقالة تأتي امتداداً لموجة استياء واسعة واحتجاجات متصاعدة بين مسؤولي وأعضاء الحراك عقب الإعلان عن التحالف الجديد.

مؤكداً أن مسار الحزب انحرف عن مبادئه التأسيسية.

وأضاف المسؤول المستقيل: انطلقنا في هذا المشروع بأهداف واضحة لخدمة المواطنين وتغيير الواقع عبر النقد البناء، إلا أن القواعد والكوادر صُدمت بالتوجهات الفردية لقيادة الحراك عقب ظهور نتائج الانتخابات.

وشدد خيلاني على أن رئيس الحراك، شاسوار عبد الواحد، انفرَد ببيع المقاعد النيابية الـ 15 التي حصل عليها الحراك لصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني.

معتبراً أن الدوافع الحقيقية وراء هذا التنازل السياسي كانت شخصية بحتة ومقايضة مباشرة لتأمين إطلاق سراحه من السجن وإنهاء توقيفه القانوني.