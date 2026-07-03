بغداد وأربيل وأنقرة تتفق على استئناف صادرات نفط كوردستان عبر ميناء جيهان

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أربيل (كوردستان 24)- أثمرت المباحثات المكثفة التي قادها وفد عراقي مشترك ضم ممثلين عن بغداد وإقليم كوردستان في أنقرة، عن اتفاق أولي مع الجانب التركي يقضي بتوقيع بروتوكول تنفيذي مؤقت لاستئناف وضمان تدفق الصادرات النفطية العراقية، بما فيها نفط الإقليم، عبر ميناء جيهان التركي.

جاء الاتفاق عقب سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى عُقدت في أنقرة، تُوجت بلقاء جمع الوفد العراقي (الذي ضم مسؤولي وزارات الخارجية والنفط الاتحادية، ومدراء عامين من وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم) مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان رسمي، أن الجانبين بحثا آليات تعزيز التعاون في قطاع الطاقة وسُبل ضمان استدامة التصدير بما يحقق المصالح المشتركة.

مشيرةً إلى الاتفاق على استمرار التنسيق والمشاورات الفنية والقانونية تمهيداً لتوقيع البروتوكول المؤقت.

وأوضح البيان أن هذا البروتوكول يمثل خطوة انتقالية تهدف إلى تمهيد الأرضية لإبرام اتفاقية شاملة جديدة في غضون عام واحد.

في السياق ذاته، كشف سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، عن الأبعاد الزمنية للاتفاق.

مؤكداً أن البروتوكول المؤقت سيؤمن تدفقات النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان لحين نضوج الاتفاقية الاستراتيجية طويلة الأمد.

وأشار رحيم إلى أن الإسراع في صياغة هذا البروتوكول يأتي كخطوة استباقية حيوية، خاصة وأن الاتفاقية النفطية الرسمية الحالية الممتدة بين العراق وتركيا منذ 15 عاماً، من المقرر أن تنتهي صلاحيتها القانونية في 27 تموز 2026.

تأتي هذه الانفراجة الدبلوماسية والاقتصادية بعد جولة محادثات فنية وقانونية معقدة أجراها الوفد العراقي المشترك في العاصمة التركية، بهدف تذليل العقبات أمام ملف الطاقة ورسم ملامح الشراكة المستقبلية بين البلدين.