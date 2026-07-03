الصدر: لن نسمح بكسر إرادة رئيس الوزراء أمام الفاسدين

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، عن دعمه الكامل للحملة الإصلاحية الواسعة التي يقودها رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فيه، داعياً أنصاره إلى تنظيم تفويض شعبي سلمي في الشارع لإسناد الحكومة في خطواتها الأخيرة.

وقال الصدر، في خطاب موحد في بغداد والمحافظات وجهها لأنصاره: لقد طالبنا دائماً بالإصلاح، ولا يجمعنا أي شيء مع الفاسدين.

مضيفاً: كنتم معي في السراء والضراء، فلنواصل المضي في طريقنا لدعم الإصلاح وهذه الحملة الجديدة التي بدأت بشائرها تلوح في أرجاء عراقنا الحبيب.

وحثّ زعيم التيار الوطني الشيعي على تنظيم اتجاه جماهيري داعم؛ قائلاً: نظّموا تجمعاً سلمياً يدعم الإصلاح ورئيس الوزراء، لنشدّ من أزره ونحطم إرادة الفاسدين الذين يحاولون الضغط عليه للتراجع عن هذه المداهمات الشجاعة والمنتجة، التي أدخلت الخوف والقلق في قلوب أطراف داخلية وخارجية عديدة.

كما وجّه الصدر شكره وتقديره لكافة الجهات التي وقفت إلى جانب رئيس الوزراء في هذه الحملة، خصّ بالذكر منها السلطة القضائية، رئاسة مجلس النواب، والقوات الأمنية.

جاء هذا الموقف بالتزامن مع إطلاق السلطات العراقية حملة أمنية وقضائية كبرى أسفرت عن اعتقال عدد من المسؤولين المتورطين بملفات فساد، وهي الخطوة التي فجّرت ردود أفعال سياسية وشعبية واسعة في عموم البلاد.