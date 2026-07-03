سيبور منتك: ريان الكلداني مهندس اتفاق "الجيل الجديد" والاتحاد الوطني لإغلاق ملفات شاسوار القضائية

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أربيل (كوردستان 24)- وجّه المسؤول السابق في مكتب أربيل لحراك الجيل الجديد، سيبور منتك، انتقادات لاذعة لقيادة الحراك، معلناً أن شاسوار عبد الواحد باع أصوات الناخبين ومقاعد الحراك للاتحاد الوطني الكوردستاني من أجل تحقيق مصالح شخصية وإغلاق ملفاته القانونية.

وكشف منتك خلال لقاءٍ على شاشة كوردستان24، أن أسباب استقالته وأغلبية كوادر الحراك في عموم كوردستان تعود إلى "عدم صدق شاسوار عبد الواحد في وعوده، بل إنه باع الحراك بالكامل وأصوات ناخبيه ومقاعده البرلمانية للاتحاد الوطني الكوردستاني لمصلحته الشخصية".

كما كشف أن الاتفاق بين الجيل الجديد والاتحاد الوطني "جرى عقده في السجن، وأن مهندس هذا الاتفاق كان ريان الكلداني".

وبحسب قوله، "التقى ريان الكلداني في الفترة الماضية ببغداد مع سروة عبد الواحد، شقيقة شاسوار، وتباحثا حول هذا الاتفاق؛ حيث كان المحور الرئيسي للاتفاق هو منح مقاعد الجيل الجديد البالغة 15 مقعداً للاتحاد الوطني، مقابل إغلاق الملفات القانونية لشاسوار عبد الواحد في المحاكم".

وفيما يتعلق بفترة سجن شاسوار عبد الواحد، أشار المسؤول السابق لمكتب أربيل للحراك إلى أن "سروة عبد الواحد اتصلت به حينها وأبلغته بأن معركتهم هي مع الاتحاد الوطني، قائلة: "بقرار من بافل طالباني، وُضع شاسوار في السجن ظلماً"، كما طلبت منه مهاجمة بافل طالباني عبر وسائل الإعلام ووصفه بأنه يتصرف كـ "المافيا" ومسيطر على كافة الحريات في السليمانية.

وذكر المسؤول السابق لمكتب أربيل للجيل الجديد أن استياءه واستياء الناخبين والكوادر كان "بسبب أنه لم يكن ينبغي لشاسوار عبد الواحد توقيع هذا الاتفاق مع الاتحاد الوطني من داخل السجن لحماية مشاريعه الشخصية وإسكات مساهمي مشروع شافي لاند".

وأكد أن الاتفاق الذي أطلقوا عليه اسم "اتفاق الانتعاش" "ليس في الحقيقة سوى لانتعاش المشاريع والمكاسب الشخصية والأسهم وجيب شاسوار عبد الواحد، والهدف منه هو إثراء نفسه، كما أن هذا التنسيق يرتبط جزئياً بإسكات مساهمي شافي لاند".

من جانب آخر، لفت سيبور منتك الانتباه إلى تغير مواقف شاسوار عبد الواحد بالقول: شاسوار قال عشرات المرات في الاجتماعات والندوات (سأقوم بشنق أبناء مام جلال)، ولكنه تحول الآن إلى متحدث باسم بافل طالباني.

ويرى منتك أن المواطنين "لن يجددوا ثقتهم بحراك الجيل الجديد في الانتخابات المقبلة ولن يصوتوا له، لأن شاسوار لم يعد قادراً على خداع الناخبين بخطاباته".

وبحسب رأي منتك، فإن الحياة السياسية لشاسوار عبد الواحد "قد انتهت، وانطفأ ضوء حراك الجيل الجديد".

وشدد سيبور منتك على أنه في هذا الاتفاق "لم يتم إخطار أو استشارة أي طرف، لا المجلس الأعلى، ولا المجلس السياسي، ولا برلمانيي الجيل الجديد، ولم يكونوا مؤيدين له، بل انفرد شاسوار عبد الواحد وشقيقته سروة باتخاذ القرار بشكل أحادي".