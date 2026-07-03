زيباري يبحث مع السفير العراقي في فيينا تعزيز الحضور الدبلوماسي للعراق

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أربيل (كوردستان 24)- التقى منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، اليوم الجمعة في العاصمة النمساوية فيينا، سفير العراق لدى النمسا والممثل الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، هشام العلوي.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين سفارة العراق والحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بما يسهم في دعم المشاركة العراقية في المحافل الدولية، لا سيما اجتماعات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.

كما تطرق الجانبان إلى عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها حقوق الإنسان والهجرة ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إضافة إلى تعزيز آليات التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البعثات الدبلوماسية العراقية والمؤسسات الوطنية، بما يسهم في توحيد الجهود وإبراز الصورة الموحدة للعراق في المحافل الدولية وتعزيز حضوره الدبلوماسي.

وفي ختام اللقاء، أعرب زيباري عن شكره وتقديره للسفير العراقي، مثمناً الدور الذي تضطلع به السفارة في دعم الوفود العراقية، بما فيها وفود حكومة إقليم كوردستان، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.