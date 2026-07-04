حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 2645 قتيلاً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- ارتفع عدد القتلى جراء الزلزالين المدمّرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 2645 شخصا، وتجاوز عدد الجرحى 12 ألفا، وفقا لأرقام رسمية جديدة نُشرت الجمعة.

وما زال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين بعد الزلزالين اللذين تخطت شدتهما سبع درجات في 24 حزيران/يونيو، وأسفرا عن انهيار عشرات المجمّعات السكنية، معظمها في منطقة لا غوايرا الساحلية شمال العاصمة كاراكاس.

وكانت الحصيلة السابقة المعلنة تشير الى وفاة 2595 شخصا، مع مواصلة فرق الانقاذ أعمال البحث الشاقة عن الضحايا والمفقودين.