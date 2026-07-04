السلطات التركية توقف فنان كوميدي بتهمة إهانة "أردوغان"

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أربيل (كوردستان 24)- أمرت محكمة في اسطنبول الجمعة، بسجن الكوميدي التركي الشهير دنيز غوكتاش احتياطيا على خلفية اتهامات بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وألقي القبض على غوكتاش البالغ 32 عاما والذي تحظى عروضه الكوميدية الارتجالية "ستاند أب" بملايين المشاهدات عبر الإنترنت، في مطار اسطنبول الخميس.

يأتي توقيفه مع تشدد السلطات التركية في ملاحقة منتقدي حكومة أردوغان ذات التوجهات الإسلامية المحافظة أو قيمها، حيث تتزايد التحقيقات التي تستهدف موسيقيين وفنانين وصحافيين وسياسيين وغيرهم.

وصرح متين سنان أصلان، محامي غوكتاش، بأن موكله وُجهت إليه تهمة "التحريض على الكراهية" إلى جانب تهمة إهانة الرئيس، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال أصلان "بدأ التحقيق في البداية بناء على مزاعم بإهانة الدين، ولكن نظرا لاستحالة سجنه احتياطيا على هذا الأساس تم تعديل التهمة... لتصبح التحريض على الكراهية وإهانة الرئيس".

وأضاف المحامي أن الشرطة سألت غوكتاش أثناء التحقيق عن استخدامه لكلمة "ديكتاتور" للإشارة إلى أردوغان، كما "ألمحت إلى أنه أدلى بتصريحات مسيئة لتعاليم الإسلام الواردة في القرآن".

وكان الادعاء العام قد فتح تحقيقا بشأن غوكتاش بعد نشره عرضا كوميديا قدمه في إسطنبول بتاريخ 1 حزيران/يونيو على موقع يوتيوب، حيث سجل تسعة ملايين مشاهدة.

وتناول العرض بأسلوب ساخر التطورات السياسية في تركيا، إذ تحدث غوكتاش عن أردوغان ومنافسه السياسي المسجون رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي أدى اعتقاله العام الماضي إلى اندلاع احتجاجات شعبية.