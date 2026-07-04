الإعلام الأمني: طائرات F-16 تستهدف أوكاراً إرهابية في كركوك

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أربيل (كوردستان 24)- اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت 4 تموز 2026، أن طائرات F-16 تستهدف أوكاراً إرهابية بقضاء الدبس في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على التخطيط والمتابعة الدقيقة، وبالتنسيق العالي والمشترك مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، ونتيجة لمتابعة استخبارية مستمرة لـ (5) أيام متواصلة، نفّذ صقور الجو الأبطال بطائرات F-16 العراقية ضربات جوية ناجحة ودقيقة استهدفت أوكاراً ومخابئ للعصابات الإرهابية في الحدود الفاصلة بين المركز والإقليم من جهة قضاء الدبس".

وأوضحت الخلية ،أن "هذه العملية الخاطفة جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، مؤكدة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبتعاونٍ وثيق مع رجال جهاز مكافحة الإرهاب".