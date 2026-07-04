مسرور بارزاني يهنئ الولايات المتحدة بذكرى الاستقلال الـ250 ويؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية

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أربيل (كوردستان 24)-هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى الـ250 لتوقيع إعلان الاستقلال، مشيداً بالعلاقات التاريخية والتعاون المشترك بين الجانبين.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة له على منصة (إكس): "نهنئ الشعب الأمريكي بمناسبة هذا المعلم التاريخي، الذكرى الـ250 لتوقيع إعلان الاستقلال".

وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان اعتزاز الإقليم بالعلاقة مع واشنطن، قائلاً: "نثمن عالياً شراكتنا الاستراتيجية وروابط الصداقة مع الولايات المتحدة"، لافتاً إلى المسيرة المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية بالقول: "ننظر بفخر إلى تعاوننا في هزيمة الإرهاب، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا للأجيال القادمة".

وتأتي هذه التهنئة لتؤكد على عمق الروابط الدبلوماسية والعسكرية بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، والالتزام المتبادل باستقرار المنطقة وتطوير آفاق التعاون المستقبلي.