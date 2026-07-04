ترامب يكشف عن لقاء مرتقب مع نتنياهو في البيت الأبيض ويصرح: "إنه يعرف من هو القائد"

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أربيل (كوردستان24)- كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات حصرية الیوم السبت 4 تموز 2026، لموقع "أكسيوس"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب الاجتماع به في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن هذا اللقاء قد يتم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل فور عودة ترامب من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبنبرة تعكس ثقته المعهودة، قال ترامب في اتصال هاتفى مقتضب: "علاقتنا جيدة جداً، لكنه (نتنياهو) يعرف جيداً من هو القائد"، في إشارة صريحة إلى موازين القوى في العلاقة بينهما.

توقيت حساس وتوترات مكتومة

يأتي هذا اللقاء المرتقب ليكون الأول بين الزعيمين منذ اجتماعهما العاصف في "غرفة العمليات" بالبيت الأبيض في فبراير الماضي، حين عرض نتنياهو خطته لشن حرب مشتركة ضد إيران. إلا أن الكواليس تشير إلى تصدع في هذه العلاقة؛ حيث يسود التشكيك أوساط مستشاري ترامب الذين باتوا يرون أن تقديرات نتنياهو كانت "خاطئة في كل شيء".

ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، فقد شهدت الأسابيع الماضية تلاطماً في وجهات النظر، إذ وبّخ ترامب نتنياهو خلال مكالمة هاتفية الشهر الماضي بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، واصفاً إياه بـ "المجنون" ومتهماً إياه بـ "نكران الجميل".

تباعد في الأهداف الاستراتيجية

وعلى الرغم من التحالف الظاهري، بدأت الأهداف القومية والسياسية للرجلين بالتباعد؛ فبينما يضغط نتنياهو باتجاه التصعيد، وقع ترامب مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران وإطلاق مفاوضات نووية جديدة، كما ضغط على إسرائيل لتقليص عملياتها في جنوب لبنان لضمان نجاح المسار الدبلوماسي مع طهران.

طوق نجاة انتخابي لنتنياهو

ويرى مراقبون أن نتنياهو في أمسّ الحاجة لهذا اللقاء مع انطلاق حملته لانتخابات أكتوبر في إسرائيل، خاصة في ظل استطلاعات الرأي التي تظهر تراجعه. ويمثل الظهور بجانب ترامب في البيت الأبيض رسالة قوية لناخبيه في الداخل.

كواليس المشهد الإيراني

وفي سياق متصل، أكد ترامب أنه يتابع عن كثب جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي اغتيل في عملية أمريكية-إسرائيلية مشتركة مع بداية الحرب. وزعم ترامب أن الإيرانيين "يتوسلون لإبرام صفقة"، موضحاً أن هناك اتفاقاً ضمنياً على وقف الأعمال العدائية خلال أسبوع الجنازة لإعطاء فرصة للمفاوضات.