طهران تعيّن علي عظمائي قائداً لبحرية الحرس الثوري بعد مقتل تنكسيري

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أربيل (كوردستان 24)- أفادت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، بتولي الأدميرال علي عزمائي قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني رسمياً، خلفاً للقائد السابق اللواء علي رضا تنكسيري.

وكان الحرس الثوري قد أكد في بيانات سابقة وفاة تنكسيري في الثلاثين من مارس/آذار الماضي، متأثراً بجروح بليغة أصيب بها جراء غارات جوية شنتها مقاتلات أمريكية وإسرائيلية.

وجاء الإعلان الإيراني بعد أيام من كشف تل أبيب عن تصفية تنكسيري، الذي صنفته كمهندس رئيسي لخطط إغلاق مضيق هرمز وزرع الألغام البحرية في الممرات الدولية.

وفي أول تصريح له عقب تسلمه مهامه الجديدة، وجّه الأدميرال عزمائي تهديدات حادة إلى واشنطن وتل أبيب.

مؤكداً أن "الانتقام الإلهي من أمريكا وإسرائيل بات قريباً جداً"، في مؤشر واضح على تمسك طهران بخيار الرد العسكري على اغتيال قادتها.

ويُعد عزمائي أحد أبرز الوجوه العسكرية في سلاح البحرية الإيراني، حيث شغل منصب قائد المنطقة البحرية الخامسة منذ عام 2012، وحصل على رتبة "عميد" (لواء ركن) من المرشد الأعلى السابق علي خامنئي عام 2022.

والقائد الجديد مدرج على لائحة العقوبات الأمريكية منذ عام 2019 على خلفية دور الأنشطة العسكرية التي كان يشرف عليها في مياه الخليج العربي.