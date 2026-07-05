طقس العراق: توقعات بانخفاض طفيف في درجات الحرارة بدءاً من الأربعاء

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى مؤشرات بانخفاض جديد وطفييف في درجات الحرارة ببعض المناطق.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الأجواء لأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ستكون صحوة عموماً مع استقرار نسبي في درجات الحرارة، باستثناء يوم الأربعاء المقبل الذي سيشهد انخفاضاً طفيفاً في المحافظات الوسطى والجنوبية، في حين ستبقى معدلات الحرارة ثابتة في المنطقة الشمالية.

وأوضح البيان أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين ستتفاوت بين المحافظات، حيث تسجل دهوك والسليمانية 39 درجة مئوية، وأربيل 41، ونينوى والأنبار 42، وكركوك 43، وصلاح الدين 44 درجة.

وأضافت الهيئة أن العاصمة بغداد وديالى وكربلاء ستسجل 45 درجة مئوية، فيما ترتفع في واسط وبابل والديوانية والنجف والمثنى لتصل إلى 46 درجة، على أن تسجل المحافظات الجنوبية (ميسان، ذي قار، والبصرة) أعلى معدل للموجة الحالية بـ 47 درجة مئوية.