الزيدي يوجّه بمنح مكافآت مالية مجزية للمخبرين عن أموال الفساد

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أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، المواطنين كافة إلى التعاون الفعال مع الجهات الحكومية من خلال الإبلاغ عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم الفساد، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية واسترداد أموال الدولة.

وأكد رئيس الوزراء، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن هذه الدعوة تأتي انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية، وتجسيداً للحرص التام على حماية المال العام، التزاماً بالمستهدفات التي حددها البرنامج الوزاري للحكومة في مكافحة الفساد.

وفي إطار تشجيع المشاركة المجتمعية، وجّه الزيدي بمنح مكافآت ونسب مالية مجزية للمخبرين وفقاً للأطر القانونية النافذة، تثميناً لدورهم الوطني ودعماً للمجهود الحكومي في ملاحقة الفساد وتجفيف منابعه.

وأشار البيان إلى أن المكتب الإعلامي سيعلن في وقت لاحق عن إطلاق رابط إلكتروني ومنصة خاصة، لتسهيل عملية التواصل وتلقي البلاغات من المواطنين بشكل آمن ومباشر.