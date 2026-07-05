ترامب يحذّر من تحوّل أوروبا إلى "العالم الثالث" بسبب الهجرة

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أربيل (كوردستان 24)- جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه الحاد على سياسات الهجرة في القارة الأوروبية، محذراً من أن تدفق المهاجرين يدفع تلك الدول نحو مصير كارثي يحولها إلى "دول عالم ثالث".

وقال ترامب، في تدوينة نشرها عبر منصته "تروث سوشيال": "أوروبا تتعلم الآن الدرس؛ عندما تجلب مجرمي العالم الثالث إلى بلادك، فإنك تتحول تلقائياً إلى العالم الثالث".

واصفاً هذا التحول بأنه يجري "بسرعة فائقة ولمح البصر".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن إعادة انتخابه وعودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025 جاءت في "الوقت المناسب".

مشيراً إلى أن الإجراءات الصارمة التي تبنتها إدارته حمت الولايات المتحدة من منزلق مشابه لما تواجهه الدول الأوروبية حالياً.

وأرفق ترامب مع تدوينته مقطع فيديو يُظهر مخيماً يكتظ بأشخاص من أصول أفريقية، دون أن يحدد موقع التصوير أو الهويات القانونية للأفراد الظاهرين فيه.

ومنذ عودته إلى السلطة مطلع العام الماضي، فرضت إدارة ترامب قيوداً مشددة غير مسبوقة على الحدود، شملت إغلاق منافذ التسلل غير القانوني عبر الحدود المكسيكية، وتفعيل حملات ترحيل واسعة النطاق استهدفت المهاجرين غير النظاميين والملاحقين في قضايا جنائية.

تأتي تصريحات ترامب في وقت حساس، حيث تشهد العواصم الأوروبية انقسامات حادة وجدلاً سياسياً مستمراً حول إصلاح قوانين اللجوء وآليات استقبال المهاجرين.