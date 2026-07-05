أربيل: طريق "كوري - شقلاوة" وأنفاق "ميراوة" تقترب من الإنجاز قبل الموعد المحدد

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت محافظة أربيل أن المشروع الاستراتيجي لطريق (كوري - شقلاوة - قنديل)، بالتزامن مع نفقي (ميراوة - ماوران)، قد حقق مراحل متقدمة في التنفيذ ويقترب من الإنجاز قبل الموعد المحدد له.

وأوضحت المحافظة في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، أن مشروع طريق (كوري - شقلاوة - قنديل) الاستراتيجي ونفقي (ميراوة - ماوران) قد قطعا مراحل تنفيذية متقدمة.

وأشارت المحافظة إلى أن هذا المشروع الخدمي، الذي جرى البدء بتنفيذه بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يأتي ضمن رؤية وبرنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطرق والجسور في الإقليم، مبينة أن الأعمال فيه تسير بنجاح حتى الآن.

وتطرق البيان إلى التفاصيل الفنية والمالية للمشروع؛ حيث خُصصت له ميزانية تبلغ 95 مليار دينار عراقي، ويتم تنفيذه بالكامل بأيدي كوادر هندسية وقوى عاملة محلية وشركات وطنية، وبجودة ومواصفات هندسية تطابق المعايير العالمية.

وبحسب البيان، يشتمل المشروع على إنشاء طريق سريع مزدوج بطول 10 كيلومترات، إلى جانب استكمال نفقي ميراوة وماوران الاستراتيجيين، وتشييد ثلاثة مجسرات وممرات سفلية حديثة صممت وفقاً للمقاييس العالمية المعاصرة.

وأكدت المحافظة استمرار وتيرة العمل في المشروع للوصول إلى مرحلة الإنجاز النهائي قبل الوقت المحدد له، مما سيسهم بشكل ملموس في تسهيل حركة السير والتنقل للمواطنين والسياح في المنطقة.