كوردستان24 تكشف ملابسات قضية "ملاك فارس" في أربيل.. توضيح رسمي وإفادة شقيقتها المحتجزة

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أربيل (كوردستان24)- تباشر الأجهزة الأمنية والقضائية في العاصمة أربيل تحقيقاتها للوقوف على ملابسات قضية وفاة الشابة البغدادية عذراء فارس رزوقي (المعروفة بملاك فارس)، إثر سقوطها من شقتها في أحد المجمعات السكنية يوم الجمعة الماضي، في حادثة صنفتها الشرطة كحالة انتحار، تلاها احتجاز شقيقتها على ذمة التحقيق بقرار قضائي.

وتأتي الإجراءات القانونية الجارية في وقت شهدت فيه منصات التواصل الاجتماعي انتشار شائعات ومعلومات غير دقيقة روّجت لسيناريوهات مختلفة حول الحادثة، قبل اكتمال التحقيقات الرسمية وصدور نتائج تقرير الطب العدلي.

الرواية الرسمية لشرطة أربيل

وفي توضيح رسمي لمسار القضية، قال المتحدث باسم شرطة أربيل، المقدم كفاح حسن، لـ كوردستان24: "بعد إبلاغنا يوم الجمعة الموافق 3 تموز 2026 بوقوع حادثة انتحار في أحد المباني السكنية بمدينة أربيل، توجهت قوة من مديرية الشرطة (مركز شرطة بحركة) فوراً إلى موقع الحادث".

وأضاف المتحدث باسم الشرطة: "تبين أن المواطنة (عذراء فارس رزوقي)، وهي من أهالي العاصمة بغداد، قد أقدمت على رمي نفسها من شقتها". وبيّنت التحقيقات الأولية أن مشادة كلامية وقعت بين الضحية وشقيقتها في تلك الليلة، بعد عودتهما إلى الشقة في ساعات الصباح الباكر، وكانتا تحت تأثير المشروبات الكحولية. وأثناء نومهما، وفي تمام الساعة 11:45 قبل الظهر، ألقت الضحية بنفسها من الشقة، مما أدى إلى وفاتها فوراً.

وأشار المقدم كفاح حسن إلى أنه "بناءً على المعطيات الأولية، أصدر قاضي محكمة عنكاوا قراراً بتوقيف شقيقة الضحية وفقاً لأحكام المادة (408) من قانون العقوبات العراقي (الخاصة بالمساعدة أو الإغراء على الانتحار)، وذلك لحين استكمال التحقيقات بانتظار صدور تقرير الطب العدلي النهائي للفصل في القضية".

شقيقة المتوفاة تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة

وللوقوف على الحقائق وتفنيد الشائعات التي روجت لوجود شبهة جنائية مباشرة، تحدثت شقيقة المتوفاة المحتجزة حالياً لـ كوردستان24، كاشفةً عن تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت الحادثة:

"عدنا من عملنا في حدود الساعة السابعة صباحاً، بعد أن عشنا هنا لمدة شهر وربع. وعند وصولنا إلى المرآب السفلي للمبنى، نشب بيننا نقاش بسيط حول ركن السيارة؛ فقالت لي: (اتركي السيارة وانزلي لأقوم بركنها بنفسي)، فوافقتها ونزلت وصعدنا إلى الشقة".

وتابعت الشقيقة في إفادتها: "بعد صعودنا، كانت شقيقتي في حالة توتر وتصرخ، ثم دخلت غرفتها وأغلقت الباب. ولأنها حاولت الانتحار مرتين في وقت سابق، كنا نخشى عليها كثيراً؛ فذهبت وطرقت الباب ودخلت الغرفة، لكنها صرخت في وجهي مطالبة بخروجي، فقلت لها إنني جئت لتغيير ملابسي فقط، ثم تركتها وذهبت إلى غرفتي، بينما قامت هي بالاتصال بوالدتنا".

وتكمل: "اتصلت بي والدتي لاحقاً مستفسرة عما جرى، فشرحت لها تفاصيل الخلاف، فطمأنتني وطلبت مني مراقبتها والانتظار، مشيرة إلى أن مثل هذه النقاشات تحدث دائماً بشكل طبيعي. بعد إنهاء المكالمة نمت في غرفتي، وكانت الساعة تقارب السابعة صباحاً".

وعن لحظة اكتشاف الفاجعة، قالت الشقيقة: "بعد فترة من النوم، أيقظتني صديقتي المقيمة معنا (طيبة) وهي مذعورة، وقالت لي إن ملاك ليست في غرفتها وباب المطبخ مقفل بالكامل. ركضنا فوراً نحو المطبخ وحاولنا فتح الباب دون جدوى، فطلبنا من (طيبة) كسر الباب. وبعد الدخول لم نجد أحداً في المطبخ، فتوجهنا مسرعين نحو الشرفة، لنفاجأ برؤيتها وقد ألقت بنفسها إلى الأسفل. نزلت على الفور إلى الطابق الأرضي حيث كانت قوات الأسايش والشرطة قد وصلت إلى الموقع".

انتظار الحسم القانوني

ومع تواصل الإجراءات القانونية، تؤكد الجهات القضائية في أربيل أن ملف القضية لا يزال قيد التحقيق الدقيق لتبيان كافة الظروف والملابسات، بانتظار التقرير الطبي التشريعي الذي سيحسم مسار القضية بشكل نهائي وينهي اللغط الدائر حولها.

كوردستان24 - أربيل - آلان زندي