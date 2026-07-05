أربيل تعتمد "نظام البطاقات" لتوزيع البنزين وتشمل النازحين واللاجئين بالقرار

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية النفط والمعادن في أربيل، عن قرب تفعيل نظام البطاقات الوقودية (الكوبونات) لتنظيم عملية توزيع البنزين في المحطات.

مؤكدة شمول النازحين واللاجئين المقيمين في المحافظة بهذا الإجراء الخدمي.

وأوضح مسؤول التفتيش والمتابعة في المديرية، سالار محمد، في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن اللجان المختصة شارفَت على إنهاء الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بإصدار البطاقات.

لافتاً إلى أن بدء التطبيق الفعلي مرهون بتأمين الحصص والكميات اللازمة من الوقود لتغطية الاحتياج اليومي.

وطمأن محمد النازحين واللاجئين الذين قد تواجههم عقبات قانونية في الوثائق.

مؤكداً إنجاز المعاملات الخاصة باللاجئين السوريين داخل المخيمات، على أن تبدأ عمليات التوزيع للعائلات المقيمة داخل الأحياء السكنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن العاصمة أربيل تضم أكثر من مليون مركبة، وتتطلب موازنة تشغيل نظام الكوبونات تأمين مليوني لتر من البنزين يومياً.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، فتح باب استيراد البنزين أمام الشركات كخطوة استراتيجية لمعالجة شح الوقود والسيطرة على تصاعد الأسعار في الأسواق المحلية.

موجهةً السيطرات والنقاط الأمنية بتقديم أقصى التسهيلات لدخول الشاحنات الموردة شريطة مطابقتها لمعايير الجودة المعتمدة.

وشهدت أسعار المحروقات في الإقليم قفزات متتالية مؤخراً ارتباطاً بتقلبات الأسواق العالمية، والاضطرابات الأمنية في المنطقة، فضلاً عن تعقيدات سلاسل التوريد والنقل؛ وتعمل حكومة الإقليم عبر الشراكة مع القطاع الخاص على ضخ كميات إضافية لإعادة الاستقرار إلى السوق السائدة.