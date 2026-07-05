مستشار رئيس الوزراء الاتحادي: رواتب إقليم كوردستان مضمونة

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أربيل (كوردستان 24) – أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء الاتحادي أن تأخر توزيع رواتب الموظفين يعود حصراً إلى مشكلات فنية وتقنية، مطمئناً المواطنين في العراق وإقليم كوردستان بأن استحقاقاتهم المالية محمية ومضمونة بالكامل.

وفي تصريح خاص لقناة (كوردستان 24)، اليوم الأحد 5 تموز 2026، طمأن مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء الاتحادي للشؤون المالية، الموظفين قائلاً: "إن رواتب موظفي العراق وإقليم كوردستان مضمونة تماماً، ولا توجد أي عوائق جوهرية في عملية تحويل المستحقات المالية".

وبشأن أسباب التأخير الأخير في توزيع الرواتب، أوضح المستشار: "هذا الموضوع يتعلق فقط بوجود مجموعة من الملاحظات والمشكلات التقنية والفنية بين الدوائر المالية".

يأتي ذلك في وقت أبلغ فيه الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان، الأسبوع الماضي، وزير المالية الاتحادي بعدم قدرة الإقليم على تسليم مبلغ 120 مليار دينار شهرياً (الخاص بحصة الإيرادات غير النفطية) إلى بغداد، وذلك بسبب تراجع الإيرادات.

في المقابل، أشار وزير المالية العراقية إلى أن اتخاذ قرار بشأن تخفيض هذا المبلغ يقع خارج صلاحياته الإدارية، وهو من اختصاص مجلس الوزراء حصراً؛ لذا كان من المتوقع صدور قرار نهائي بهذا الشأن في اجتماع الليلة، إلا أن هذا المحور لم يُدرج ضمن جدول أعمال المباحثات.

وفيما يتعلق بالمستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان، طمأن وزير المالية وفد الإقليم بأنە لن تعيق عملية إرسال الرواتب بأي شكل من الأشكال وسیرسل الحصة الشهرية بانتظام، سواء عبر إجراء تسوية مالية (مقاصة) أو بإرسال كامل المبلغ المطلوب. ومن المتوقع إيداع المبالغ اللازمة لصرف رواتب شهر حزيران (يونيو) في الحساب البنكي لإقليم كوردستان خلال الأسبوع الجاري.