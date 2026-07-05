القنصل الفرنسي: سنوسع تعاوننا العلمي مع إقليم كوردستان.. وبحث مشروع "استقلالية الجامعات"

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أربيل (كوردستان24)- في إطار مساعيها الرامية لتحقيق استقلالية الجامعات، تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان على الاستفادة من الخبرات العريقة للمؤسسات العلمية الفرنسية وتوظيفها في تطوير القطاع الأكاديمي.

وفي هذا السياق، استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. آرام محمد قادر، اليوم الأحد 5 تموز 2026، القنصل العام الفرنسي في الإقليم، يان برایم، لبحث آفاق التعاون المشترك.

تعزيز الروابط الأكاديمية

تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات العلمية والأكاديمية بين مؤسسات التعليم العالي في إقليم كوردستان وفرنسا. وأكد وزير التعليم العالي خلال الاجتماع على ضرورة رفع مستوى التنسيق، قائلاً: "نطمح إلى توسيع نطاق تبادل الأساتذة والطلبة مع الجامعات الفرنسية، وخلق فرص دراسية وبحثية أوسع لطلبة الإقليم في المؤسسات التعليمية الفرنسية".

دعم استقلالية الجامعات

شغل مشروع "استقلالية جامعات كوردستان" حيزاً هاماً من المباحثات، حيث دعا الوزير الجانب الفرنسي إلى تقديم الدعم والمساندة لإنجاح هذا المشروع، مشيراً إلى أن فرنسا تمتلك تجربة غنية وناجحة في هذا المضمار، مؤكداً في الوقت ذاته أن نيل الجامعات لاستقلاليتها يعد أحد الأهداف الاستراتيجية والأساسية للوزارة.

التزام فرنسي بالدعم

من جانبه، أعرب القنصل العام الفرنسي عن استعداد بلاده الكامل لتطوير وتوسيع آفاق التعاون العلمي مع إقليم كوردستان. وأوضح أن القنصلية تعمل على تمكين الإقليم بشكل عام، والمراكز الأكاديمية بشكل خاص، من الاستفادة بفاعلية أكبر من الخبرات الفرنسية عبر برامج التبادل العلمي والتربوي المختلفة.

يُذكر أن هذا التحرك يأتي ضمن خطة الوزارة للانفتاح على التجارب العالمية الرائدة لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي في كوردستان.