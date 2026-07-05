الرئيس بارزاني يعزي برحيل المناضل والبيشمركة العريق كاظم شاندري

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أربيل (كوردستان24)- وجّه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد، رسالة تعزية ومواساة برحيل البيشمركة والمناضل العريق كاظم مصطفى أومر، المعروف بـ "كاظم شاندري"، مستذكراً إرثه النضالي الطويل.

وأشار الرئيس بارزاني في بيان له، إلى تلقيه ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل الفقيد الذي يُعد من قوات البيشمركة في جمهورية كوردستان بمحافظة مهاباد (1946)، وأحد رفاق الدرب الذين رافقوا ملا مصطفى البارزاني في مسيرته إلى الاتحاد السوفيتي، بالإضافة إلى مشاركته البارزة في ثورتي أيلول وكولان.

ووصف الرئيس مسعود بارزاني الفقيد بأنه كان تلميذاً مخلصاً لنهج البارزاني وأحد الشخصيات التي كرست حياتها بالكامل لخدمة قضية شعب كوردستان العادلة، مؤكداً أن مسيرته ونضاله يمثلان درساً قيماً لجميع المناضلين والوطنيين في الإقليم.

وتقدم الرئيس بارزاني بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وذويه وأصدقائه، ولكافة قوات البيشمركة والمناضلين في كوردستان، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.