هاوري كمال: المطالبة بـ 120 مليار دينار من الإيرادات المحلية غير عادلة ولا سند قانوني لها

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أربيل (كوردستان24)- صرح مستشار في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، بأن مسألة مطالبة بغداد بإرسال 120 مليار دينار من الإيرادات المحلية هي مسألة "غير عادلة"، مؤكداً أن سبب تأخر صرف الرواتب "سياسي" بحت وليس تقنياً.

وأوضح هاورێ كمال، مستشار وزارة المالية والاقتصاد، اليوم الأحد 5 تموز 2026، خلال مشاركته في برنامج "باسي روج" (حديث اليوم) على شاشة "كوردستان 24"، أنه "بموجب القوانين النافذة للحكومة الاتحادية، يجب إعادة 50% من الإيرادات الاتحادية إلى خزينة الدولة، غير أن تحديد مبلغ 120 مليار دينار كحصة من الإيرادات المحلية هو إجراء غير عادل ويفتقر لأي أساس قانوني".

كما أشار مستشار وزارة المالية إلى أنه جرى خلال السنوات الأخيرة توحيد كافة الملفات الفنية والتقنية بين أربيل وبغداد، ولم تعد هناك أي عقبات فنية تحول دون إرسال المستحقات المالية للإقليم.

وأضاف هاورێ كمال قائلاً: "لا توجد أي أسباب فنية لتأخر صرف الرواتب، بل إن الأسباب الكامنة وراء ذلك هي سياسية بالدرجة الأولى".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستمر فيه المباحثات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول ملفات الموازنة، والرواتب، والإيرادات غير النفطية، في حين يؤكد إقليم كوردستان على أهمية تطبيق قانون الموازنة العامة بحذافيره ووفقاً للاتفاقيات المبرمة.