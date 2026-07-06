البرلمان العراقي يستأنف جلساته اليوم بالقراءة الأولى لأربعة قوانين

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أربيل (كوردستان24)- يستأنف مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين 6 تموز 2026، جلساته الرسمية مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني، حيث من المقرر أن يعقد جلسته الأولى في تمام الساعة الواحدة ظهراً بعد انقضاء عطلة تشريعية استمرت 30 يوماً.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين حيوية، يأتي في مقدمتها مشروع قانون "جرائم تكنولوجيا المعلومات" (الجرائم السيبرانية)، الذي أعدته لجنتا "الأمن والدفاع" و"القانونية"، ويتألف من 32 مادة قانونية تهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي والحد من الانتهاكات الإلكترونية.

كما سيشرع المجلس في القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون "رعاية الأحداث" رقم 78 لسنة 1980، والمكون من 26 مادة، يليه القراءة الأولى لمشروع تعديل "قانون المحاماة" رقم 173 لسنة 1965، والذي قدمته اللجنة القانونية ويتضمن 27 مادة.

وفي بند بارز يعكس الاهتمام بالجانب الأمني والسيادي، يتضمن جدول الأعمال القراءة الأولى لمشروع قانون "توفير التمويل لتعزيز منظومات الدفاع الجوي العراقي"، وهو مقترح قانوني أعدته لجنة الأمن والدفاع ويتألف من 8 مواد، يهدف إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لتطوير القدرات الدفاعية الجوية للبلاد.

تأتي هذه التحركات التشريعية بعد انتهاء العطلة الدستورية للفصل التشريعي الأول من السنة الأولى للدورة الانتخابية السادسة، والتي بدأت في 28 أيار الماضي، ليعود البرلمان لممارسة مهامه الرقابية والتشريعية وفقاً للنظام الداخلي للمجلس.