الأمن العراقي يضبط مليارات مدفونة وسيارات فارهة ضمن تحقيقات ملف فساد وكيل وزارة النفط السابق

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أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن قوة أمنية ضبطت مبالغ مالية ضخمة وعدداً من السيارات الفارهة خلال عملية دهم وتفتيش في قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة بملف الفساد المرتبط بوكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي.

وأوضح المصدر لوسائل إعلام محلية، أن القوة الأمنية عثرت مساء أمس الأحد على نحو 3 مليارات دينار عراقي مدفونة تحت الأرض داخل منزل موظف يعمل في مصفى بيجي ببلدة الشرقاط، مؤكداً أن هذه الأموال ترتبط مباشرة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي.

وأضاف المصدر أنه تم التحفظ أيضاً على أربع سيارات حديثة وفارهة شملت طرازات: (تويوتا هايلوكس، وبي إم دبليو، وشيفروليه تاهو، وكاديلاك).

وفي السياق ذاته، أشار النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند، يوم أمس الأحد، إلى فرار شقيقين متهمين بتهريب نصف مليار دولار إلى فرنسا، مبيناً أن رئيس الوزراء علي الزيدي يسعى بالتنسيق مع الشرطة الدولية (الإنتربول) لاسترداد المتهمين والأموال المهربة.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة في أعقاب اعتقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، حيث أطلقت السلطات إثر التحقيقات معه حملة رقابية وأمنية واسعة أسفرت عن توقيف عدد من الشخصيات والمسؤولين للاشتباه بصلتهم بملفات فساد مالي.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في وقت سابق أن إجمالي الأموال المضبوطة في قضية الجميلي ارتفع إلى أكثر من 98 مليار دينار عراقي و11 مليون دولار أمريكي، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية والتحقيق مع جميع الأطراف المرتبطة بالقضية لاسترداد الأموال العامة بالكامل.