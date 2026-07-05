إعلام رسمي: انطلاق موكب جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي في طهران

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أربيل (كوردستان24)- انطلقت الاثنين مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وثلاثة من أفراد عائلته في طهران، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB) عبر تطبيق "تلغرام" أن "مراسم تشييع الجثمان الطاهر للإمام والقائد الشهيد بدأت قبل لحظات في العاصمة"، مشيرة إلى مشاركة "حشود غفيرة" من المشيعين.

وكان خامنئي قد قُتل في اليوم الأول من الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

AFP