اعتقال مدير العقود في مصفى بيجي وضبط ملايين الدولارات والدنانير في منزله

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أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، بأن قوة أمنية اعتقلت المهندس حمد رمضان الجميلي، مدير العقود في مصفى بيجي، وذلك ضمن حملة اعتقالات تستهدف متهمين بقضايا فساد.

وذكرت تلك الوسائل أن عملية الاعتقال نُفذت فجر اليوم، مشيرة إلى أن القوة الأمنية ضبطت داخل منزل الجميلي مبلغ 3 ملايين دولار، إضافة إلى 700 مليون دينار عراقي.

وتأتي هذه العملية في إطار الإجراءات الأمنية والقضائية الجارية لملاحقة المتهمين بملفات فساد في عدد من المؤسسات والقطاعات.