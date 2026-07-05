انطلاق المرحلة الثانية من المشروع الاستراتيجي لمعالجة مياه الصرف الصحي في أربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- في إطار الخطوات الاستراتيجية ل لحماية البيئة ورفع مستوى الصحة العامة، دخلت المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي (المياه الثقيلة) في أربيل حيز التنفيذ.

أعلنت محافظة أربيل، اليوم الأحد 5 تموز 2026 في بيان لها، أن المشروع يتم تنفيذه من قبل شركة "أوزان" (Awzan)، وقد سجل نسبة إنجاز بلغت 2% خلال الـ 60 يوماً الأولى من بدء العمل، دون تسجيل أي تأخير عن الخطة الموضوعة.

أهم المعلومات حول المشروع:

- التكلفة الإجمالية: 579 مليون دولار.

- مدة التنفيذ: 730 يوماً (من المقرر الانتهاء منه في 1 نیسان 2028).

- المساحة: يُقام المشروع على مساحة 225 دونماً من الأرض بالقرب من قرية "عرب كند" غربي أربيل.

- قدرة التنقية: ستبلغ القدرة النهائية للمشروع معالجة 840 ألف متر مكعب من المياه يومياً.



المرحلة الثانية من المشروع:



يتكون هذا المشروع الضخم من أربع مراحل، وقد بدأت حالياً المرحلة الثانية فقط، والتي تُنفذ على مساحة 56 دونماً، وتبلغ قدرتها المعالجة 210 آلاف متر مكعب من المياه يومياً.

وفقاً للتقرير الرسمي رقم (1) لشهر أيار 2026، بلغت نسبة الوقت المنقضي من المشروع 8.2% (ما يعادل 60 يوماً)، ولا يزال يتبقى 670 يوماً من المدة المحددة للمشروع لإتمام كافة الأعمال.

الهيكل الفني للمحطة:



يتكون المشروع من قسمين رئيسيين:

- إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي: وتضم 20 قسماً فنياً مختلفاً، مثل أحواض الترسيب، التهوية، محطة الضخ، وأقسام السيطرة على الروائح.

- خط النقل الرئيسي: مد أنابيب الصرف الصحي بطول 21,930 متراً، حيث تستقبل المياه من ستة مخارج تقع على شارع 120 متري وتنقلها إلى المحطة.

يُعد هذا المشروع واحداً من أهم مشاريع البنية التحتية في محافظة أربيل، وسيكون له تأثير مباشر على حماية المياه الجوفية والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة.