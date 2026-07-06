دولة القانون يقدم ثلاثة مرشحين لوزارة الداخلية للزيدي ويحذر من مخاطر إغلاق مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان4)- كشف ائتلاف دولة القانون عن تقديم ثلاثة مرشحين لمنصب وزير الداخلية إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، محذراً في الوقت ذاته من التداعيات الاقتصادية لإغلاق مضيق هرمز على الموازنة والبلاد.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، يوسف الكلابي، في تصريح لمراسل "كوردستان 24" شفان جباري، إن ائتلافه قدّم ثلاثة أسماء كمرشحين لشغل حقيبة وزارة الداخلية إلى رئيس الوزراء علي الزيدي.

وأوضح الكلابي أنه من المتوقع حسم الاختيار بين هذه الأسماء قريباً لتقديم المرشح النهائي إلى مجلس النواب بغية التصويت عليه ونيل الثقة.

وفي سياق آخر، سلط النائب الضوء على الأوضاع الإقليمية الراهنة، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز ستكون له تأثيرات بالغة الصعوبة على الموازنة العامة والاقتصاد العراقي، واصفاً هذا التطور بأنه يمثل تحدياً مالياً واقتصادياً كبيراً يمس الدولة والمواطنين بشكل مباشر.

يُذكر أنه في 14 أيار 2026، منح مجلس النواب العراقي الثقة لـ 14 وزيراً في كابينة حكومة علي الزيدي، في حين تم رفض خمسة مرشحين آخرين للحقائب الوزارية خلال جلسة التصويت.

ولا تزال تسع وزارات شاغرة في الحكومة الحالية بانتظار حسم التصويت عليها؛ حيث من المقرر إدراج التصويت على هذه الحقائب المتبقية ضمن جدول أعمال البرلمان فور توصل الكتل السياسية إلى تفاهمات مشتركة لاستكمال تشكيل الكابينة الوزارية للحكومة الاتحادية.