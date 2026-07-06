وزارة البلديات: نحو 100 ألف موظف تسلموا قطع أراضٍ سكنية حتى الآن

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير القانوني في وزارة البلديات والسياحة بحكومة إقليم كوردستان، عن إتمام تدقيق أسماء 500 ألف موظف مستحق، وتسليم نحو 100 ألف موظف قطع أراضٍ سكنية حتى الآن، مؤكداً استمرار الجهود لتسريع عملية التوزيع في جميع المحافظات والإدارات المستقلة.

وأوضح سربست مولوود، المدير القانوني في وزارة البلديات والسياحة، لـ "كوردستان 24"، أنه في إطار قرار الحكومة منح قطع أراضٍ للموظفين والمتقاعدين، جرى تدقيق أسماء 500 ألف موظف مستحق للقطع حتى الآن، ومن بين هؤلاء تسلم نحو 100 ألف موظف أراضيهم بالفعل.

وأضاف مولوود أنه تم توجيه بلديات أربيل، والسليمانية، ودهوك، وزاخو، وباقي المدن لتسريع وتيرة توزيع الأراضي واتخاذ خطوات جادة في هذا السياق. وأشار إلى أن أسماء الموظفين بصفة عقود أُرسلت إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة وفق الشروط المحددة، وبمجرد صدورها ستبدأ عملية تدقيق أسمائهم لإدخالهم في خطة التوزيع.

وبشأن شرط سنوات الخدمة، لفت المدير القانوني في الوزارة إلى أن الشرط الحالي هو 8 سنوات من الخدمة، ولكن هناك طلبات ومقترحات عديدة لشمول الموظفين الذين تبلغ خدمتهم 7 سنوات، مبيناً أن هذا الملف قيد النقاش والتقييم حالياً، لا سيما وأن بعض الموظفين لا يفصلهم سوى أشهر قليلة عن إتمام شرط السنوات الثماني.

وفي غضون ذلك، تشير المعلومات إلى تشكيل لجنة في أربيل لضمان تسجيل قطع الأراضي الموزعة باسم البلدية أولاً، ومن ثم نقل ملكيتها (سند طابو) مباشرة باسم الموظفين المستحقين، بدلاً من توزيعها بنظام "البطاقات/الكروت" المؤقتة، بهدف تسريع عملية التسجيل العقاري للمستفيدين وتجنب البيروقراطية.

وحول مستجدات التوزيع في محافظة السليمانية، أعلنت رئاسة بلدية السليمانية عن تشكيل لجنة خاصة لتحديد المواقع الملائمة، حيث جرت الموافقة على 3 مناطق جديدة. ومن المقرر توزيع 73 قطعة أرض غداً الثلاثاء كوجبة أولى لموظفي ناحية "بردة قارمان"، على أن يتم الإعلان عن وجبة أخرى تابعة لبلدية السليمانية خلال الأيام المقبلة.

وفي أربيل، أكملت المديرية العامة للبلديات استعداداتها لتوزيع 3000 قطعة أرض إضافية خلال الأيام المقبلة. ووفقاً للبيانات، خصصت بلدية أربيل 82 ألف قطعة أرض، تم توزيع 42 ألفاً منها، في حين تتبقى 40 ألف قطعة أخرى، مع تكليف لجنة لضمان تسجيل السندات الرسمية مباشرة باسم الموظفين بدلاً من البطاقات المؤقتة.

يُذكر أنه في 27 آذار 2024، وبناءً على توجيه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أصدر مجلس الوزراء قراراً بتوزيع قطع الأراضي السكنية على كافة الموظفين والمتقاعدين الذين لم يستفيدوا سابقاً، ونُشر القرار لاحقاً في جريدة "الوقائع الكوردستانية" الرسمية بتاريخ 28 أيار 2024. ووفقاً للتوجيهات، جرت الموافقة أيضاً على شمول موظفي العقود ممن تبلغ خدمتهم 8 سنوات فأكثر، مع تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح الأراضي للموظفين والمتقاعدين الحاملين لبطاقات معلومات المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور وخارج إدارة الإقليم.