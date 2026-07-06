بغداد وأربيل تبحثان تعزيز التنسيق الأمني والالتزام بالاتفاقيات الحدودية المشتركة

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أربيل (كوردستان24)- التقى وفد أمني رفيع المستوى من إقليم كوردستان برئاسة وزير داخلية الإقليم، ريبر أحمد، اليوم الاثنين، في العاصمة الاتحادية بغداد، بمستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، حيث جرى التباحث بشأن الأوضاع الأمنية العامة في البلاد والتحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد ركّز المحور الأساسي للاجتماع على سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بهدف الحفاظ على السلم الأهلي ومواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المختلفة.

كما شدد الجانبان خلال اللقاء على آليات وسبل تطبيق الاتفاقية الأمنية المشتركة المبرمة بين العراق وجمهورية إيران الإسلامية. وجرى التأكيد في هذا السياق على التزام الأطراف المعنية ببنود الاتفاقية، لا سيما في ملف حماية الحدود المشتركة ومنع أي خروقات أمنية قد تؤثر سلباً على استقرار إقليم كوردستان والعراق عموماً.