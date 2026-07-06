القضاء العراقي يعلن ضبط 25 مليار دينار جديدة مخبأة داخل قناني مياه بقضية عدنان الجميلي

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أربيل (كوردستان24)- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، عن ضبط مبالغ مالية جديدة تبلغ 25 مليار دينار عراقي ومليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى نحو 5 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية، وذلك في إطار القضية المتهم فيها وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه.

وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان صادر عن إعلام القضاء، أن هذه الأموال تمثل متحصلات مالية ناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم الرئيسي والأطراف الأخرى المرتبطة بالقضية. وبيّن القاضي أن القوة الأمنية عثرت على المبالغ موضوعة داخل قناني مياه بلاستيكية ومخبأة في منزل المتهم بمدينة تكريت.

وأشار البيان إلى أن إجمالي المبالغ المالية المضبوطة في هذه القضية ارتفع ليصل إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن العقارات والسيارات والمخشلات الذهبية التي تم حجزها ومصادرتها في وقت سابق.

وأكد القاضي المختص استمرار التحقيقات وملاحقة بقية المتورطين في هذه القضية حتى استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.