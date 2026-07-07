رئيس إقليم كوردستان يستقبل بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم

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أربيل (كوردستان24)- استقبل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 2026/7/7، مار بولس الثالث نونا، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة للمكونات والمسيحيين بشكل خاص، والتأكيد على أهمية حماية ثقافة التعايش المشترك، وقبول الآخر، والتسامح بين مختلف المكونات في إقليم كوردستان والعراق.

وفي هذا السياق، أكد نیجیرفان بارزاني أن المسيحيين جزء أصيل من مكونات شعب كوردستان، وأنه سيكون كعهدِهِ دوماً حامياً لحقوقهم، كما طمأنهم بأن كوردستان ستبقى دائماً، ودون تمييز، ملاذاً وموطناً لجميع المكونات، وحاميةً لثقافة التعددية.

من جانبه، أشاد البطريرك بالدور التاريخي والمستمر لإقليم كوردستان كملاذ آمن لجميع المكونات الدينية والقومية، كما أعرب عن شكره وتقديره للدور والدعم المستمر لرئيس إقليم كوردستان في صون حقوق المكونات.