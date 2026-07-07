اللجنة المالية النيابية: تفاهمات إيجابية بين بغداد وأربيل لتسوية الملف المالي وصرف رواتب موظفي الإقليم الأسبوع المقبل

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت النائبة إخلاص الدليمي، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، عن وجود تفاهمات متقدمة وتعاون وثيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يهدف إلى إنهاء أزمة رواتب موظفي الإقليم وتجاوز العقبات الفنية والمالية العالقة.

وفي تصريح لكوردستان24، عقب استضافة اللجنة لوزير المالية الاتحادي فالح الساري، أوضحت الدليمي أن الاجتماع ركّز على مناقشة الوضع المالي العام للبلاد، وتداعيات الأزمات الاقتصادية على المجتمع، بالإضافة إلى استعراض الرؤى الجديدة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال تأسيس صناديق استثمارية تسهم فيها جهات دولية لدعم البنية التحتية.

وفيما يتعلق بملف رواتب موظفي إقليم كردستان، أكدت الدليمي أن وزير المالية شدد على استمرار المفاوضات الإيجابية للوصول إلى تسوية مستدامة.

وبيّنت النائبة أن التراجع المؤقت في الإيرادات غير النفطية للإقليم — من 120 مليار دينار إلى 80 مليار دينار — يعود إلى إجراءات فنية ترتبط بتطبيق نظام "أسيكودا" (ASYCUDA) للأتمتة الجمركية.

وأشارت الدليمي إلى تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم وزراء ومختصين من حكومتي الاتحاد والإقليم برئاسة وزير المالية لتنسيق خطوات الأتمتة الجمركية وحل الإشكالات الإدارية ذات الصلة.

واختتمت عضو اللجنة المالية تصريحها بالتأكيد على أن مستحقات موظفي الإقليم تمثل استحقاقاً قانونياً ودستورياً كفله القانون لجميع المواطنين العراقيين دون تمييز.

معلنةً أنه من المتوقع المباشرة بصرف رواتب موظفي الإقليم مطلع الأسبوع المقبل بالتزامن مع صرف رواتب موظفي الدولة في باقي المحافظات.