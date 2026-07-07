من أنقرة.. ترامب يغازل تركيا بمقاتلات "إف-35" ويهاجم "تخاذل" حلفاء الناتو تجاه إيران

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أربيل (كوردستان24)- وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 7 تموز 2026، إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث استهل زيارته بسلسلة تصريحات مثيرة للجدل تناولت العلاقات العسكرية مع تركيا وموقفه من الحلفاء الأوروبيين في ظل التوترات الإقليمية.

وخلال لقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، أحدث ترامب تحولاً لافتاً في السياسة الدفاعية تجاه أنقرة، معلناً أن واشنطن ستدرس بجدية بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" لتركيا.

ويأتي هذا الموقف بعد سنوات من استبعاد أنقرة من البرنامج (منذ عام 2019) بسبب شرائها منظومة الدفاع الروسية.

ووصف ترامب المقاتلة بأنها "رائعة، بل أفضل طائرة على الإطلاق"، مؤكداً: "هذا قرار سنتخذه.. وبالتأكيد سندرس الأمر".

وفي سياق مغاير، وجّه ترامب انتقادات لاذعة لحلفاء الناتو في أوروبا، معرباً عن "خيبة أمله الشديدة" من موقفهم تجاه الحرب الدائرة مع إيران.

وقال ترامب للصحفيين في أنقرة: "شعرت بخيبة أمل كبيرة من الناتو"، مبيناً أنه كان في واقع الأمر "يختبر" الحلفاء ليرى مدى صدق دعمهم للولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي بنبرة حادة: "لم نكن بحاجة إلى أي مساعدة على الإطلاق، لكنني كنت أختبرهم لأرى إن كانوا سيدعموننا أم لا، لأنني لطالما قلت إننا ساعدناهم، لكنني لست متأكداً الآن من أنهم سيدعموننا بالمقابل".

وتعكس تصريحات ترامب في قمة أنقرة توجهاً أمريكياً جديداً يهدف إلى تعزيز التحالف مع تركيا، تزامناً مع تصاعد التوتر مع الشركاء الأوروبيين التقليديين حول كيفية التعامل مع الملف الإيراني وتداعيات الصراع العسكري القائم.