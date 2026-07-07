مطالبة برلمانية لتثبيت موظفي العقود في إقليم كوردستان على الملاك الدائم

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أربيل (كوردستان24)- وجه نائب رئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد أمين أتروشي، كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، يدعوه فيه إلى النظر في ملف تثبيت موظفي العقود في إقليم كوردستان على الملاك الوظيفي الدائم.

وجاء في المخاطبة الرسمية أن هذا الإجراء يأتي استجابةً للطلبات المقدمة من موظفي العقود في الإقليم، واستناداً إلى الحقوق الدستورية والقرارات القانونية التي تكفل تسوية أوضاعهم الوظيفية أسوة بأقرانهم في بقية المحافظات.

وأوضحت الرسالة البرلمانية أن تثبيت هذه الشريحة يسهم في معالجة النقص الحاصل في ملاكات دوائر ومؤسسات الإقليم، مشيرةً إلى أن السنوات الماضية شهدت إحالة ما يقارب (70) ألف موظف على التقاعد دون تعويض درجاتهم الشاغرة، مما أثر على انسيابية العمل الإداري.

وأكد نائب رئيس البرلمان على أهمية هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار المعيشي والاجتماعي لآلاف العوائل في الإقليم، معلناً إرفاق كافة الطلبات والأوراق الثبوتية الخاصة بالملف مع المخاطبة الرسمية ليتسنى للجهات التنفيذية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.