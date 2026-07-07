مصانع الأنابيب البلاستيكية بإقليم كوردستان تحقق الاكتفاء الذاتي وتقارب المعايير العالمية بدعم حكومي مباشر

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أربيل (كوردستان24)- في خطوة تعكس طفرة ملموسة في مسار التنمية الصناعية بإقليم كوردستان، كشف تقرير استقصائي لبرنامج "الإنعاش" (بووژانەوە) المذاع على شاشة "كوردستان 24"، عن نجاح مصانع البلاستيك المحلية في تلبية احتياجات مشاريع البنية التحتية والمياه الكبرى بالإقليم، مستغنية بذلك عن الأنابيب المستوردة ومحققة مستويات كفاءة تضاهي، وفي بعض الأحيان تتجاوز، نظيراتها المصنعة أوروبياً.

تكامل الرؤية الحكومية مع القدرة المحلية

يشير التقرير إلى أن السياسات الحمائية والدعم الفني المباشر الذي قدمته الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم قد مهدا الطريق للمصانع المحلية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وعلى مدار الساعة (24/7). وفي هذا الصدد، يوضح لقمان شيخاني، صاحب مصنع "ديلاف بلاست" للأنابيب البلاستيكية، أن الدعم الحكومي والاعتماد الرسمي لوزارة البلدية والمديرية العامة للمياه لمنتجاتهم كان حجر الأساس في قصة نجاح المصنع، الذي بات ينتج سنوياً ما يقارب الـ 20 ألف طن من الأنابيب البلاستيكية بمقاسات تتجاوز 30 نوعاً مختلفاً لتجهيز شبكات المياه والصرف الصحي العملاقة.

ويضيف شيخاني: "بناءً على الفحوصات والتقارير العلمية الصادرة عن مختبرات جامعة صلاح الدين، تفوقت كفاءة أنابيبنا المحلية بمقدار 12% على الأنابيب المستوردة من ألمانيا وبمقدار 24% على مثيلتها المستوردة من إيطاليا"، لافتاً إلى أن هذا التفوق الفني عزز من طموح الإقليم في فتح آفاق التصدير التجاري لبلدان الجوار الإقليمي بعد تغطية وتأمين الطلب المحلي بالكامل.

تكنولوجيا متطورة لمواجهة جغرافية صخرية وعرة

تعد جغرافية إقليم كوردستان الجبلية والوعرة تحدياً كبيراً أمام استدامة شبكات المياه؛ إلا أن المصانع المحلية تغلبت على هذه العقبة من خلال توظيف تكنولوجيا خامات حديثة. وحول هذه المسألة الفنية، يوضح المهندس كوسرت كاوة، مسؤول الإنتاج في المنشأة، أن خطوط الإنتاج الحديثة تعتمد بالكامل على خامات متطورة كـ "PE100 RC" المقاومة للتشقق والالتواء العالي والكسر، مما يسمح بمد الشبكات في المناطق الجبلية الصخرية دون الحاجة لطبقات رملية عازلة أو واقية، مع منح المصنع لضمان تشغيلي للمنتج يصل لـ 50 عاماً.

وتأكيداً على الدقة الفنية، أشار كاوه إلى دمج نظام المراقبة والتحكم الوزني التلقائي "Gravimetric" في خطوط الإنتاج لمراقبة وزن كل متر مصنع بدقة تامة، بهدف تجنب الأخطاء البشرية وضمان تطابق السماكة المطلوبة لمقاومة الضغط الهيدروستاتيكي المرتفع.

توطين المعرفة ورقابة صارمة بمواصفات "ISO"

من جانبها، أكدت مديرة المصنع، روزا شيخاني – الحاصلة على تأهيل أكاديمي وخبرة هندسية طويلة في العاصمة البريطانية لندن – أن استراتيجية المنشأة تقوم على توطين المعرفة الهندسية ونقل المعايير الأوروبية المتقدمة لتدريب الكوادر المحلية. ولتحقيق ذلك، يرسل المصنع بانتظام فرقه الهندسية والفنية المحلية في بعثات تدريبية متخصصة إلى ألمانيا والصين ومصر لمواكبة أحدث تقنيات تصنيع الأنابيب متعددة الطبقات.

وفيما يتعلق بمراقبة جودة المنتج وصلاحيته البيئية والصحية، يوضح عَدنان علي، مسؤول قسم جودة الكنترول، أن المصنع يضم مختبراً مجهزاً بأحدث الأجهزة الفنية، وحائزاً على شهادة الاعتماد الدولي المرموقة (ISO 17025). وتخضع المواد الأولية والمنتجات النهائية لفحوصات دورية مشددة، تضمن خروج منتجات خالية من العيوب وصالحة لتوفير مياه شرب نقية وآمنة للمواطنين.

يبرز هذا النموذج الإنتاجي كيف ساهمت الشراكة الاستراتيجية الفعالة بين القرارات السياسية والتنظيمية للمؤسسات الحكومية من جهة، والكفاءة التشغيلية والابتكار التكنولوجي للقطاع الصناعي الوطني من جهة أخرى، في إرساء أسس متينة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبناء قاعدة بنية تحتية مستدامة للأجيال القادمة.