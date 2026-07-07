ترامب يُبدي تفاؤلاً باتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا رغم تأكيده عدم حدوث تغيير جوهري

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أربيل (كوردستان24)- أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفاؤله بشأن فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، رغم إقراره في الوقت ذاته بعدم حدوث أي تغيير ملموس في مسار النزاع حتى الآن.

وخلال تصريحات أدلى بها برفقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أنقرة -على هامش قمة الناتو لهذا العام- كشف ترامب عن إجرائه "محادثة جيدة جداً" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، مشيراً إلى أنه تحدث أيضاً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترامب: "أعتقد أن الطرفين يرغبان في التوصل إلى اتفاق. من المؤسف أن الأمر استغرق كل هذا الوقت، لكنني أؤمن بأن شيئاً ما سيتحقق قريباً".

وأضاف: "كلاهما (بوتين وزيلينسكي) يسعى لتسوية الأمر الآن.. أعتقد أننا سنصل إلى حل، ونأمل أن يكون ذلك في وقت قريب".

وعند سؤاله عما إذا كان قد طرأ أي تغيير في المعطيات دفعه لتبني هذا الرأي، أو ما إذا كان بوتين قد أبدى مرونة تجاه أي تنازلات، أجاب الرئيس الأمريكي بوضوح: "لم يتغير شيء".

وشدد ترامب على البعد الإنساني قائلاً: "لا أريد أن يستمر سقوط القتلى"، في إشارة إلى الأعداد الكبيرة من الضحايا الذين يسقطون شهرياً في النزاع. وتابع موضحاً وجهة نظره حول تداعيات الحرب: "هذا النزاع لا يؤثر علينا بشكل مباشر بقدر ما يؤثر على أوروبا.. نحن هناك لمساعدة أوروبا، لكن الولايات المتحدة يفصلها محيط عن موقع الأحداث.

ومع ذلك، لا يمكنني تحمل مشاهدة ما يحدث". وأكد ترامب للصحفيين أنه اطلع على صور من ساحات المعارك، وصفها بأنها صادمة، قائلاً: "لن يصدق الناس مدى العنف هناك؛ إنها مجزرة حقيقية، ويجب أن تتوقف فوراً".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة