إقليم كوردستان: توقعات بانخفاض أسعار البنزين التجاري إلى دون 1000 دينار الأسبوع المقبل

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أربيل (كوردستان24)- أعلن مسؤول قسم التفتيش والمتابعة في مديرية النفط والمعادن في أربيل، سالار محمد، أن السبب الرئيسي وراء تراجع كميات توزيع البنزين المدعوم بسعر 750 ديناراً للتر الواحد في المحطات يعود إلى انخفاض إمدادات النفط الخام المخصصة للمصافي.

وأوضح سالار محمد لـ "كوردستان 24"، اليوم الثلاثاء 7 تموز 2026، أن وزارة الثروات الطبيعية تزود حالياً مصفيا "كار" و"لاناز" بـ 50 ألف برميل من النفط الخام يومياً لإنتاج البنزين والمشتقات النفطية الأخرى. وبيّن أن ما نسبته 24% من هذه الكميات يجري تكريره إلى بنزين يُوزع على محافظات أربيل والسليمانية ودهوك ليُباع بالخيار المدعوم بسعر 750 ديناراً للتر الواحد في المحطات الحكومية.

وأضاف أنه في حال رفعت وزارة الثروات الطبيعية معدلات إنتاج النفط من الحقول وضاعفت الإمدادات اليومية لتتجاوز عتبة الـ 50 ألف برميل لتزويد المصفين المذكورين، فإن كميات البنزين المدعوم المتاحة للمواطنين في المحطات ستشهد زيادة ملموسة تنهي حالة الشح الحالية.

وأشار سالار محمد إلى أن الزخم الكبير الحاصل على محطات الوقود المخصصة لبيع البنزين المدعوم يعود إلى ارتفاع أسعار البنزين التجاري في المحطات الأهلية، مما اضطر السائقين للتوجه بكثافة إلى المحطات التي توفر البنزين بسعر 750 ديناراً.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها شبكة "كوردستان 24"، فإن احتفاظ عدد كبير من محطات الوقود الأهلية باحتياطيات وافرة من البنزين المستورد بأسعار مرتفعة ساهم في إبقاء أسعار لتر البنزين التجاري مرتفعة لحين تصريف هذه الكميات. وبناءً على ذلك، تشير التوقعات إلى إمكانية انخفاض سعر لتر البنزين التجاري ليتراوح ما بين 950 و980 ديناراً خلال الأسبوع المقبل مع بدء دخول الكميات المستوردة حديثاً بأسعار أقل.