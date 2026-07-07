اعتقال صحفيين تركيين قبل قمة الناتو

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أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل إعلام تركية ومنظمة حقوقية بأن السلطات التركية اعتقلت صحفيين اثنين قبل انعقاد قمة الناتو في أنقرة اليوم الثلاثاء 7 تموز 2026.

وشهدت الأشهر الأخيرة عشرات الاعتقالات بحق صحفيين ونشطاء يُعتبرون منتقدين للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يستضيف قادة الحلف في القمة التي تستمر يومين.

وذكر موقع "بير غون" المعارض أن مراسله كيهان أيهان، الذي يغطي محاكمة رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، اعتُقل في منزله ليلة الاثنين بتهمة نشر "أخبار كاذبة".

وأُطلق سراحه يوم الثلاثاء تحت إشراف قضائي، ومُنع من مغادرة البلاد، بحسب الموقع.

وقال أيهان في تصريحات نشرها الموقع: "لم أفعل شيئًا سوى أداء واجبي كصحفي، وسأستمر في الكتابة"، مشيرًا إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب هي من فتحت القضية ضده.

ذكرت منظمة MLSA الحقوقية أن الصحفي هزار دوست اعتُقل أيضاً أثناء تسوقه في إسطنبول بتهمة مشاركته في احتجاجات عام ٢٠١٨.

وأُطلق سراحه بعد تعرضه لما وصفه بسوء المعاملة أثناء احتجازه، وفقاً لموقع بيانيت الإخباري.

وقد بُرئ دوست سابقاً في هذه القضية، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم.



المصدر: فرانس برس