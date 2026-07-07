صفقات تاريخية في قمة أنقرة.. الناتو يحدّث أسطوله الجوي ويضخ المليارات في الصناعات الدفاعية.

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، اليوم الثلاثاء 7 تموز 2026، أن الدول الأعضاء في الحلف وقّعت صفقات دفاعية بقيمة "مليارات الدولارات" خلال قمة أنقرة.

وفي كلمته في منتدى الصناعات الدفاعية على هامش القمة، قال الأمين العام للحلف إن الحلفاء يكشفون النقاب عن "مشاريع كبرى جديدة"، مضيفًا: "هذه مليارات تُستثمر في أمننا، وتعزز اقتصاداتنا، وتدعم مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة. إنه استثمارٌ مُوفق".

وأوضح الحلف في بيان له أن الصفقات المعلنة تتضمن خطةً لحلف الناتو لشراء خمس طائرات بدون طيار "متطورة، عالية الارتفاع، وطويلة المدى" من شركة نورثروب غرومان، واستثمارًا بقيمة 40 مليار دولار في "قدرات مكافحة الطائرات بدون طيار على مدى السنوات الخمس المقبلة".

وتأتي المبادرة الثانية بالتزامن مع خطةٍ لحلف الناتو "لتدريب خمسة أضعاف عدد مشغلي الطائرات بدون طيار بحلول نهاية عام 2027".

وأكد الحلف أن "الطائرات بدون طيار غيّرت جوهريًا طبيعة الحروب الحديثة، وأصبحت عاملًا حاسمًا في ساحة المعركة". "ستكون هذه المبادرات أساسية لتعزيز جاهزية الحلف وقدرته على الصمود."

كما أُعلن عن خطة لاستبدال أسطول الناتو المتقادم من طائرات الاستطلاع E3 بما يصل إلى 10 طائرات من طراز GlobalEye، من إنتاج شركة SAAB السويدية، مع بعض المكونات وعمليات التصنيع في الولايات المتحدة وكندا. ووصف رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، هذه المبادرة بأنها "لحظة فخر كبير للسويد" في تصريحات أدلى بها إلى جانب أعضاء آخرين في الحلف.

وخصّص روتّه جزءًا كبيرًا من الصباح للحديث عن "التقدم الملحوظ" الذي أحرزه الناتو في زيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء، وهي نقطة خلاف بارزة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لطالما انتقد الحلف.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة