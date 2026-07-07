الزيدي يستقبل الرئيس الإيراني في النجف الأشرف

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء 7 تموز 2026، في محافظة النجف، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي وصل إلى العراق على رأس وفد رسمي للمشاركة في مراسم تشييع جثمن المرجع الديني علي الخامنئي.

وخلال الاستقبال، قدم الزيدي تعازيه إلى الحكومة والشعب الإيراني، مؤكداً على عمق الروابط بين البلدين والعمل المشترك لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.

كما تطرقا الی التطورات الراهنة، حيث أشار رئيس الوزراء الاتحادي إلى ضرورة توخي الدقة في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية بما يضمن ترسيخ الاستقرار وإنهاء الصراعات.

من جانبه، أبدى بزشكيان شكره للمواقف العراقية وللتسهيلات التي وفرتها الحكومة خلال مراسم التشييع، مؤكداً اعتزاز طهران بالعلاقات التي تربط شعبي البلدين.

كما دعا الرئيس الإيراني الزیدي لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بهدف تفعيل أطر الشراكة والتنسيق في مواجهة التحديات المختلفة.