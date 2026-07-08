ترامب: سنسمح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه سيجيز لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك خلال لقائه نظيره فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة.

وقال الرئيس الأميركي وهو جالس الى جانب نظيره الأوكراني "سنمنحكم ترخيصا لتصنيع باتريوت".

وأضاف للصحافيين "لم نبلغ الشركة بذلك بعد، لكن الأمور ستسير على ما يرام".

تواجه أوكرانيا صعوبة في اعتراض الصواريخ البالستية الروسية، مع تضاؤل مخزون صواريخ "باتريوت" الاعتراضية أميركية الصنع.

ورغم القصف الروسي المكثف لكييف في الأيام الأخيرة، نجحت أوكرانيا في الآونة الأخيرة في تثبيت خط المواجهة وشن ضربات في عمق الأراضي الروسية.

وقد صرح ترامب بأن هذه الضربات قد تساهم في إنهاء الحرب.

وقال "إنه تصعيد، لكن ذلك قد يساعد أيضا في الوصول إلى نهاية (للصراع)".

وجدد الرئيس الأميركي التأكيد على قناعته بأن كلا من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغبان في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال.

وقال إن زيلينسكي "يريد إنجاز الأمر، وأعتقد أن الرئيس بوتين يريد ذلك أيضا، وهذا ينبغي أن يشكل مزيجا جيدا".