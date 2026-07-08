وول ستريت جورنال: واشنطن تستأنف شحن الدولار لبغداد بعد تعهدات جازمة بمنع تهريبه لطهران

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أربيل (كوردستان 24)- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب برفع الحظر والتجميد الذي فرضته لمدة أربعة أشهر على إرسال شحنات الدولار النقدية (الكاش) إلى العراق.

جاءت هذه الخطوة عقب إبرام اتفاق تعهدت بموجبه الحكومة العراقية بتطبيق آليات رقابية صارمة لمنع تسريب العملة الأمريكية إلى إيران والفصائل المسلحة الموالية لها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين بارزين، أن وزارة الخزانة الأمريكية استأنفت تزويد بغداد بالدولار بعد التزام الأخيرة بفرض ضوابط مشددة على معابر التدفق المالي، وخصوصاً قطاع شركات الصرافة المحلية وآليات صرف رواتب منتسبي الفصائل المسلحة.

وكان هذا الحظر، الذي فُرض أواخر شباط/ فبراير الماضي تزامناً مع اندلاع الحرب الإيرانية، قد تسبب في تجميد شحنتين نقدية على الأقل بقيمة نصف مليار دولار للشحنة الواحدة، مما أدى إلى حرمان حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي من عوائد مبيعات النفط المودعة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، لاسيما بعد توقف الصادرات النفطية جراء الظروف الحربية.

وأبرزت التحقيقات التي نشرتها الصحيفة تورط فصائل مسلحة في عمليات تهريب منظمة للعملة الصعبة، مستغلة بطاقات الدفع الإلكتروني "فيزا" و"ماستركارد" لسحب مبالغ ضخمة بالدولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وإعادة ضخها في السوق العراقية للمضاربة بالدينار وجني أرباح طائلة.

وبناءً على ذلك، أوضحت المسؤولة السابقة عن الملف العراقي في إدارة بايدن، فيكتوريا تيلور، أن تغلغل إيران وحلفائها في مفاصل الاقتصاد العراقي دفع إدارة ترامب الحالية إلى تبني إستراتيجية مزدوجة تدمج بين الضغط المالي الخانق والاشتراطات السياسية الرامية لنزع سلاح تلك الميليشيات.