الجيش الإيراني يعلن مقتل 8 عسكريين في قصف أميركي استهدف بوشهر وبندر عباس

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل ثمانية من ضباطه ومنتسبيه في القوات البحرية والجوية، جراء غارات جوية شنتها القوات الأمريكية فجر اليوم واستهدفت منشآت حيوية في جنوب البلاد.

وذكر الجيش الإيراني في بيان رسمي، نقلته وسائل الإعلام المحلية مصحوباً بأسماء وصور الضحايا، أن العسكريين الثمانية قضوا أثناء تصديهم للقصف الأمريكي الذي استهدف مينائي "بوشهر" و"بندر عباس" الاستراتيجيين.

وشدد البيان على أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل مواجهة ما وصفتها بالتحركات المعادية حتى "آخر رمق"، متوعداً بالانتقام لمقتل عناصرها.

جاء هذا الإعلان عقب كشف القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) فجر اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة شملت ضرب أكثر من 80 هدفاً في جنوب إيران.

وقالت واشنطن إن الهجمات تستهدف تقويض قدرات طهران العسكرية ومنعها من "تقويض الأمن البحري" في المنطقة.

في المقابل، اتسع نطاق التصعيد الميداني مع إعلان الحرس الثوري الإيراني عن شن ضربات انتقامية استهدفت 85 موقعاً عسكرياً تابعاً للقوات الأمريكية في دولتي البحرين والكويت.

وأكدت طهران أن ردها الصاروخي يأتي كخطوة مباشرة لمواجهة ما اعتبرته "انتهاكاً أمريكياً صريحاً" لاتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين.