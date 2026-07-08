إيطاليا تمنح نيجيرفان بارزاني وسام "النجمة".. ورئيس الإقليم يعلن بدء مرحلة إستراتيجية مع روما

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، دخول العلاقات الثنائية بين أربيل وروما مرحلة إستراتيجية جديدة تشمل أبعاداً عسكرية واقتصادية وثقافية.

مشيداً بالدعم الإيطالي التاريخي والمستمر للإقليم والعراق ككل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيجيرفان بارزاني بمناسبة تقليده وسام "نجمة إيطاليا" الرفيع، حيث عبر عن فخره بهذا التكريم الدولي.

واصفاً إيطاليا بأنها "شريك دائم وموثوق" يمتلك مواقف سياسية ودبلوماسية تحظى بتقدير عالٍ لدى رئاسة الإقليم.

وثمّن رئيس إقليم كوردستان الدور المحوري الإيطالي ضمن صفوف التحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم "داعش".

موضحاً أن الإسناد العسكري وبرامج التدريب والـتأهيل التي قدمتها روما لقوات البيشمركة والجيش العراقي شكلت ركيزة أساسية لدحر الإرهاب وحفظ الأمن الإقليمي.

وأكد في هذا السياق مضي الإقليم في خطط الإصلاح الشامل وإعادة توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة عسكرية موحدة.

وأوضح رئيس الإقليم أن الشراكة مع روما تتجاوز التعاون العسكري إلى آفاق أرحب تشمل الاستثمار والاقتصاد والتعليم، مخصصاً الشكر للجامعات والبعثات الآثارية الإيطالية المساهمة في التنقيب عن الإرث التاريخي الإنساني في كوردستان.

واعتبر خطوة شراء الأرض والبدء بتشييد مبنى جديد ودائم للقنصلية الإيطالية العامة في أربيل بمثابة دليل قاطع على عمق الروابط الإستراتيجية طويلة الأمد.

وفي الشأن الداخلي، جدد نيجيرفان بارزاني التزام إقليم كوردستان بالبقاء "ملاذاً آمناً" لجميع المكونات القومية والدينية، وحماية قيم التسامح والتعايش المشترك التي تميز الهوية الكوردستانية.

مشدداً على أن الإقليم سيبقى شريكاً مسؤولاً يبذل جهوداً حثيثة لتوسيع علاقاته مع روما ومختلف العواصم الأوروبية.

ويعود تاريخ تأسيس وسام "نجمة إيطاليا" إلى عام 1947، وحُدّث بمرسوم من الرئيس الإيطالي الأسبق جورجيو نابوليتانو عام 2011، ويُعد من أرفع الأوسمة التي تمنحها روما لعدد من الملوك والقادة والرؤساء حول العالم.