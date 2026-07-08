ترامب يعلن التوجه لشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ويؤكد دورها بملف "حزب الله"

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أربيل (كوردستان 24)- كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن توجه واشنطن لشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

مؤكداً أن دمشق باتت قادرة على مساعدة الولايات المتحدة في ملفي لبنان وحزب الله، بالتزامن مع إعلانه قرب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقده ترامب مع رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة.

وصف ترامب خلاله سوريا بأنها أصبحت دولة "مستقرة للغاية"، مشيداً بقراره السابق القاضي برفع العقوبات عنها ووصفه بـ"القرار العظيم".

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحاته: سأرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأعتقد أنني سأفعل ذلك؛ نعم، ولماذا لا أفعل؟.

مشيراً إلى أن المرحلة السياسية الجديدة التي تشهدها دمشق تؤهلها للعب دور إقليمي مختلف، لا سيما في تقديم الدعم بملف التهدئة في لبنان ومعالجة قضية حزب الله.

وفي الشأن اللبناني، أكد ترامب أن إسرائيل بصدد سحب قواتها العسكرية من الجنوب اللبناني، مشيراً إلى "العمل الممتاز" الذي قام به الجانبان في هذا الصدد.

واغتنم ترامب الفرصة للإشادة بإستراتيجيته الخارجية، معتبراً أن سياساته كانت حاسمة لحماية تل أبيب، وقال: لو لم أكن رئيساً، لما كانت إسرائيل موجودة الآن.

تتزامن هذه التحولات الدبلوماسية المتسارعة مع استمرار المساعي الدولية لتطبيق الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية؛ وهو الاتفاق الرامي لفرض الاستقرار المستدام وتأمين إعادة انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية الجنوبية تزامناً مع كسر الوجود العسكري الإسرائيلي هناك.