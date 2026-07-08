أردوغان يعلن رفع العقوبات الأميركية عن تركيا

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده بالكامل، كاشفاً عن تفاهمات إيجابية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب لحسم ملفات مقاتلات "KAAN" والجيل الخامس من طائرات "F-35".

لافتاً في الوقت ذاته إلى نجاح أنقرة في إدراج بند الرفع غير المشروط لقيود تجارة السلاح بين الحلفاء في البيان الختامي لقمة الناتو.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده بختام قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، إن كبار قادة الدولة التركية يلمسون غياب أي قيود عقابية حالياً.

مشيداً بمستوى التنسيق المباشر مع الرئيس ترامب وسرعة استجابته للملفات الطارئة.

وأوضح أنه تلقى رداً إيجابياً من الإدارة الأمريكية بشأن تزويد المقاتلة التركية المحلية "KAAN" بمحركات من طراز (F-110)، إلى جانب تقدم ملموس في ملف تسليم مقاتلات "F-35" لتركيا.

وعلى الصعيد العسكري والانتشار الميداني، شدد أردوغان على الثقل الإستراتيجي لتركيا باعتبارها صاحبة ثاني أكبر قوة برية في الحلف والصمام الأمني لجبهته الجنوبية الشرقية طوال عقود.

مبيناً أن المقاتلات التركية من طراز "F-16" ستتولى مهام الدوريات الجوية للحلف في إستونيا بدءاً من آب المقبل، مع تمديد القيادة التركية للمهام في كوسوفو حتى نهاية أيلول 2026.

وفي مسار العلاقات مع بروكسل، شن الرئيس التركي هجوماً حاداً على الاتحاد الأوروبي، واصفاً إبقاء تركيا قيد الانتظار لعضوية التكتل منذ 53 عاماً بـ"الظلم التاريخي".

محذراً من أن أي مساعٍ دفاعية أوروبية ستظل "محدودة الفاعلية وبلا قيمة" ما لم تكن تركيا طرفاً أساسياً فيها ومكملة لأدوار الناتو.

إقليمياً، دعا أردوغان إلى تغليب لغة العقل في منطقة الخليج للحيلولة دون تحول مضيق هرمز إلى ساحة صراع عسكري.

وحول الملف الأوكراني، جدد الرئيس التركي رغبة أنقرة في أداء دور الوساطة وجمع أطراف النزاع مجدداً على أراضيها لوقف ما وصفها بـ"آلة الموت" التي تحصد عشرات آلاف الأرواح شهرياً، صياغةً لأرضية سلام عادل ومستدام.