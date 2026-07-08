بزشكيان: خرق القوانين والخداع في السياسة والرياضة من خصال الولايات المتحدة

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أربيل (كوردستان 24)- شن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، هجوماً دبلوماسياً حاداً على الإدارة الأمريكية، واصفاً سلوك واشنطن في تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم بأنه امتداد لسياساتها الخارجية القائمة على الغطرسة والالتفاف على القوانين الدولية تحت غطاء شعار "جعل أمريكا عظيمة مجدداً" (MAGA).

وأكد بزشكيان، في تدوينة نشرها باللغة الإنجليزية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن طهران ترفض ما وصفه بـ"الخداع والممارسات الأمريكية الملتوية ضد المنافسين".

مشدداً على أن بلاده لن تقبل بمثل هذه الممارسات وستدافع بكل قوة عن حقوقها السيادية.

تأتي هذه الردود السياسية الحادة في خضم موجة تصعيد عسكري واسعة النطاق شهدتها المنطقة فجر اليوم الأربعاء؛ حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن تنفيذ ضربات جوية منسقة طالت أكثر من 80 هدفاً حيوياً في جنوب إيران، بررتها واشنطن بالرغبة في تقويض مساعي طهران لزعزعة الأمن البحري وإضعاف قدراتها العسكرية.

في المقابل، رد الحرس الثوري الإيراني بشن هجمات صاروخية مكثفة استهدفت 85 موقعاً عسكرياً تفرزها القوات الأمريكية في دولتي البحرين والكويت.

ووصفت الدوائر الرسمية في طهران هذا الرد الميداني بأنه خطوة دفاعية مشروعة وجاءت لمعالجة الانتهاك الأمريكي المباشر لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين.