القضاء: ضبط 14 مليار دينار بقضية الجميلي مخبأة بحفرة لتصريف الأمطار

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أربيل (كوردستان24)- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، عن ضبط 14 مليار دينار بقضية الجميلي مخبأة بحفرة لتصريف الأمطار.

وذكر مجلس القضاء في بيان، أن " قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، كشف عن ضبط (14) مليار دينار عراقي جديدة، في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والاطراف المتورطة معه".

وأضاف القاضي المختص أنه "نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار".

ولفت الى أن "التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين".